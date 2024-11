Sullo scooter con il figlio piccolo (e tutti e due senza il casco) prova a scappare dalla Polizia: poi ha un incidente e finisce in manette

criminalità

In manette un 37enne catanese

Ha cercato di sfuggire ai controlli della Polizia, scappando per le vie della città in scooter, mettendo a repentaglio la sua sicurezza ma anche quella del figlio minorenne che viaggiava con lui.

Protagonista di un pomeriggio folle è stato un catanese di 37 anni che, dopo un pericoloso inseguimento, è stato arrestato dagli agenti della Squadra Moto Volanti della Questura per resistenza a pubblico ufficiale.

I poliziotti avevano notato l’uomo che transitava in viale Ulisse, all’altezza di un noto fast food, in sella al suo motociclo senza il casco protettivo e con lui c’era anche il figlio minorenne pure lui senza casco.

Alla vista degli agenti, l’uomo ha cercato immediatamente di fuggire, imboccando viale Ulisse a velocità sostenuta e in senso contrario a quello di marcia. I poliziotti lo hanno inseguito ma l’uomo ha continuato a sfrecciare noncurante del traffico, facendo accesso addirittura in un parco pubblico pieno di persone, nei pressi di via Colnago, cercando di dileguarsi tra i vicoli, particolarmente stretti, della zona per poi tornare su viale Ulisse nel senso contrario a quello di marcia. Nonostante i ripetuti alt intimati dai poliziotti con i dispositivi sonori e luminosi, il 37enne è andato avanti fino a quando non si è scontrato contro un’autovettura. A quel punto gli agenti lo hanno definitivamente bloccato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.