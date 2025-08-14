etna
Svenuta dentro i Crateri Silvestri, soccorsa una turista francese di 17 anni
Mercoledì impegnativo per il Servizio Regionale Sicilia del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico in Sicilia orientale
Il Servizio Regionale Sicilia del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico in Sicilia orientale ha soccorso mercoledì una ragazza di 17 anni, priva di coscienza, sul fondo del Cratere Silvestri inferiore. Sul posto una squadra del Soccorso Alpino della Stazione Etna sud e i militari della Guardia di Finanza. La giovane, di nazionalità francese, dopo le valutazioni sanitarie è stata imbarellata e recuperata per esseer trasferita in ambulanza in ospedale.
Soccorso anche un ragazzo di Bergamo, di 28 anni, colto da malore e spossatezza, lungo il sentiero del Cratere Silvestri superiore. Il ragazzo è stato lungamente cercato ed rintracciato mentre aveva ripreso a spostarsi per raggiungere, in autonomia, la Guardia Medica. Il Soccorso Alpino raccomanda di non allontanarsi dal luogo da cui è stata diramata una richiesta di soccorso. Tra il primo ed il secondo intervento, una ragazza di 18 anni, proveniente dall’Umbria, intenta a percorrere il fiume Alcantara, scivolando nel corso d’acqua si procurava una sospetta frattura dell’anca. La ragazza è stata recuperata da Tecnici della Squadra Forre del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, presenti nei pressi in attività personale e consegnata all’ambulanza del 118. La giornata si è chiusa con la ricerca e recupero di un giovane francese che, allontanatosi dalla famiglia mentre si trovava in stato confusionale, era finito a Serra Pizzuta, mettendo a rischio la propria incolumità. Il personale del Soccorso Alpino lo ha recuperato e accompagnato in ambulanza all’Ospedale di Acireale.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA