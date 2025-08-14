Svenuta dentro i Crateri Silvestri, soccorsa una turista francese di 17 anni

etna

Mercoledì impegnativo per il Servizio Regionale Sicilia del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico in Sicilia orientale

Il Servizio Regionale Sicilia del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico in Sicilia orientale ha soccorso mercoledì una ragazza di 17 anni, priva di coscienza, sul fondo del Cratere Silvestri inferiore. Sul posto una squadra del Soccorso Alpino della Stazione Etna sud e i militari della Guardia di Finanza. La giovane, di nazionalità francese, dopo le valutazioni sanitarie è stata imbarellata e recuperata per esseer trasferita in ambulanza in ospedale.