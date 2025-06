Svolta UniCt, Nicotra e Baglio si ritirano: «Sosteniamo la corsa del prof Enrico Foti»

Le elezioni all'università

La svolta è arrivata nella tarda serata di martedì. Il voto di giovedì sarà quello finale

Con una lettera firmata da entrambi, la professoressa Ida Nicotra e il professore Salvatore Baglio hanno annunciato il ritiro dalla corsa per il rettorato dell’università di Catania e l’appoggio alla candidatura del professore Enrico Foti, già più votato al primo turno, lo scorso 23 giugno.

A questo punto, per la votazione di domani, la seconda (come previsto dallo Statuto), il quorum sembra essere alla portata del già direttore del Dica e del Dicar. Pierfrancesco Veroux ha convocato per questa mattina una riunione dei maggiorenti della sua candidatura. Non solo da Medicina, ma anche dall’area umanistica, che gli aveva dato il suo sostegno. Sul piatto c’è anche l’ipotesi di un ritiro «per garbo accademico». Un elegante passo indietro.

IL testo firmato da Nicotra e Baglio con il quale i due parlano di «intensi mesi scanditi da incontri e rifessioni congiunte». «Per concretizzare insieme quel “cambio di passo” verso l’università efficiente cui tutti ambiamo, nell’interesse del nostro Ateneo, riteniamo di fare un passo indietro rispetto alla corsa alla carica di Rettore e sostenere il collega Prof. Ing. Enrico Foti, nelle cui linee programmatche riconosciamo parte dei nostri obiettivi e nella cui lucidità ed esperienza confidiamo per la migliore guida della nostra Università», si legge nel messaggio inviato al corpo elettorale poco prima delle 23.Se i voti si spostassero in massa insieme ai candidati, Foti supererebbe il tetto delle mille preferenze.