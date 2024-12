Tagliati i teloni dell’Associazione Borgo di Presa a Piedimonte: intimidazione o vandalismo?

l'indagine

Indagine dei carabinieri. Danno di oltre 5 mila euro

Intimidazione o becero vandalismo? E’ quanto si stanno chiedendo i soci dell’associazione Borgo di Presa e su cui stanno indagando i carabinieri di Piedimonte etneo. Venerdì sera infatti qualcuno ha danneggiando tagliando i tessuti i gazebo espositivi posti nel cortile della sede, nella ex scuola del borgo di Presa.

Sono state lacerate – come ha spiegato sui social l’associazione – tagliate con qualcosa di affilato le coperture delle strutture che utilizziamo per accogliere i visitatori delle manifestazioni.

Subito sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso. Il danno – secondo le stime dell’associazione che ha denunciato i fatto – supera i 5mila euro. Sul posto è arrivato anche il sindaco Ignazio Puglisi.