Tangenziale di Catania: aperto il nuovo svincolo di Misterbianco

Viabilità

E' il primo collegamento diretto tra i quartieri di Lineri, Serra e zone limitrofe, e la principale arteria viaria dell’area metropolitana etnea

Dalle ore 11 di oggi è ufficialmente aperto il nuovo svincolo sulla Tangenziale di Catania in entrata da Misterbianco (Lineri). Le prime auto si sono immesse regolarmente sulla sede stradale, alla presenza del sindaco di Misterbianco Marco Corsaro e dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale, il delegato Ivan Albo della Città metropolitana di Catania e i tecnici di Anas. È stato così inaugurato il primo collegamento diretto tra i quartieri di Lineri, Serra e zone limitrofe, e la principale arteria viaria dell’area metropolitana etnea. Il nuovo svincolo è stato realizzato nell’ambito della “Strada dell’Etna”, opera strategica per la viabilità tra l’entroterra e il capoluogo.