Tari, dopo il caos per gli avvisi a Catania il saldo per la “spazzatura” slitta al 10 gennaio

La decisione

Centinaia di utenti hanno protestato per il mancato recepimento degli "f24" per il pagamento. E il Comune decide di posticipare di un mese la scadenza, senza interessi o mora

«A causa di problemi tecnici di stampa e postalizzazione, la scadenza del saldo Tari, originariamente, prevista per il dieci dicembre 2024 viene posticipata al prossimo dieci gennaio 2025». A scriverlo è il Comune di Catania in una nota inviata alla stampa e pubblicata sul sito istituzionale. Si tratta di una decisione che risponde alle difficoltà, segnalate da centinaia di utenti anche nella sede dell’ufficio tributi in piazza Duomo a Palazzo dei Chierici, come da noi documentato. «Il pagamento entro tale data non comporterà alcun aggravio di sanzioni e/o interessi», aggiunge l’amministrazione comunale.

