Tariffe degli stalli blu a Catania più salate? Amts: «Solo fake news»

Trasporti

Anche l'abolizione del parcheggio gratuito durante la pausa pranzo non corrisponde al vero

L’Azienda metropolitana trasporti e sosta (Amts) di Catania smentisce, con una nota, la notizia di aumento dei costi della sosta sugli stalli blu e della presunta abolizione del parcheggio gratuito durante la “pausa pranzo”. Sono «notizie prive di fondamento, vere e proprie fake news, che creano allarme, disorientamento e preoccupazione tra utenti e cittadini», precisa Amts.«Le uniche novità – aggiunge Amts Catania – riguardano la nascita di un abbonamento integrato annuale per bus e metropolitana a prezzo dimezzato di soli 120 euro annui, per entrambi i mezzi di trasporto pubblico. A fronte di questa scelta strategica di puntare sull’abbonamento integrato, da ieri il prezzo del biglietto delle singole corse è stato allineato alle altre due città metropolitane siciliane, Palermo e Messina. Quello da 90 minuti è infatti passato dal costo di 1 euro a quello di 1,40 euro, prezzo, tra l’altro, fermo da 13 anni, proprio in considerazione del valore residuale per l’utenza del ricorso alla singola corsa».

