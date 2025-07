Task force a Catania: sanzioni record e droga sequestrata tra Cibali e Picanello

le verifiche

Un massiccio intervento della Polizia, congiuntamente alle unità cinofile e alla Polizia Locale, ha monitorato il territorio

La Polizia di Stato ha intensificato nei giorni scorsi un’imponente attività di controllo straordinario nei quartieri di Picanello e Cibali a Catania. Questa operazione fa parte di un piano strategico predisposto dalla Questura, volto a rafforzare la presenza delle forze dell’ordine su tutto il territorio provinciale, soprattutto in vista dell’aumento del flusso turistico estivo.

L’ultimo intervento è stato coordinato dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania, con il prezioso supporto delle unità cinofile, del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale e della Polizia Locale.

I controlli, ripetuti anche nei giorni precedenti, avevano l’obiettivo di prevenire e limitare i fenomeni di illegalità diffusa, oltre a reprimere comportamenti pericolosi alla guida, che rappresentano un rischio per la sicurezza di automobilisti e pedoni.

Durante il servizio, le forze dell’ordine hanno identificato oltre 120 persone e controllato 61 veicoli, elevando sanzioni per un totale superiore a 6 mila euro. Tra le infrazioni più frequenti sono emersi veicoli privi della revisione obbligatoria, che sono stati immediatamente sospesi dalla circolazione, nonché automobilisti alla guida di mezzi senza assicurazione, con conseguente sequestro amministrativo dei veicoli. Sono stati inoltre rilevati casi di guida senza patente e con patenti straniere non convertite.

Parallelamente ai controlli stradali, la Polizia Locale ha verificato la regolarità di alcune attività commerciali sul lungomare di Ognina, concentrandosi su tre food truck. Due di questi sono risultati privi delle necessarie autorizzazioni per la vendita di alimenti e responsabili di occupazione abusiva di suolo pubblico. I titolari sono stati multati per circa 1000 euro e i tavoli e le sedie posti su strada sono stati sequestrati.