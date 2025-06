Tavoli abusivi sul marcipiede e pubblicità sandwich senza autorizzazione: multati bar e bistrot a Catania

città

I controlli della Polizia nel centro storico

La Polizia di Catania ha eseguito una serie di controlli nel centro storico e nella zona della Stazione “Centrale” di Catania per verificare l’osservanza delle prescrizioni delle licenze e il possesso delle autorizzazioni amministrative da parte dei titolari di alcune attività commerciali, nonché per monitorare il rispetto delle norme del Codice della Strada.

L’intervento è stato coordinato dai poliziotti del Commissariato “Centrale” e ha visto impegnati tre equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e una pattuglia del settore “Annona” della Polizia Locale.

Gli agenti hanno controllato alcune attività commerciali, come bar, bistrot e ristoranti, in via Vasta e in via Etnea, e in tre di questi locali sono state rilevate alcune irregolarità di carattere amministrativo che hanno determinato la contestazione di sanzioni per poco più di 1.000 euro.

Nello specifico, in un ristorante la Polizia Locale ha riscontrato l’abusiva occupazione del suolo pubblico. Il titolare aveva pensato bene di posizionare tavoli e sedie, accompagnati da arredi esterni, occupando anche la parte di marciapiede che doveva rimanere libera per consentire il normale passaggio dei pedoni. Inoltre, è stata notata una tenda parasole installata senza alcuna autorizzazione. Per queste irregolarità, sono scattate le sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente per un importo complessivo di 223 euro.

In un bistrot e in un bar della centralissima via Etnea, gli agenti della Polizia Locale hanno rilevato la presenza di pannelli pubblicitari “sandwich” che erano stati posizionati in modo del tutto abusivo, visto che non era stata pagata alcuna tassa per la loro esposizione, come invece prescritto dalla legge. Pertanto, i titolari delle due attività commerciali sono stati sanzionati ciascuno per 430 euro, per un importo totale di 860 euro.

Un altro aspetto dell’intervento dei poliziotti del Commissariato “Centrale” ha riguardato il monitoraggio delle condotte tenute alla guida da automobilisti e motociclisti, soprattutto in prossimità dei principali snodi del traffico stradale e dei luoghi con un’alta densità di pedoni. In particolare, l’attenzione si è concentrata nella zona della stazione “Centrale”, affollata, a maggior ragione nei giorni del fine settimana, da passeggeri e turisti in transito, a piedi o a bordo di auto e pullman.

Nell’intera area sono stati predisposti diversi posti di controllo che hanno permesso di identificare complessivamente 97 persone e di controllare 37 veicoli, tra auto e moto.