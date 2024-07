Tenta una rapina in un negozio di Catania ma i clienti lo bloccano fino all’arrivo della Polizia

criminalità

Arrestato un 28enne pregiudicato. Caccia al complice

La Polizia di Catania ha arrestato un pregiudicato catanese 28enne per rapina aggravata in concorso con un complice, al momento ignoto, in un negozio di via Oliveto Scammacca.

Dopo la segnalazione al 112 sul posto sono state allertate le volanti della Questura e, poco dopo, sono arrivati gli agenti del Commissariato Borgo Ognina.

I poliziotti, entrati all’interno del punto vendita, hanno individuato e fermato uno dei rapinatori, bloccato all’interno del negozio da alcuni clienti prima che riuscisse a fuggire insieme al complice, allontanatosi a bordo di uno scooter prima dell’arrivo della volante.

Trovate anche una pistola a salve, modello 92 priva di tappo rosso e un casco integrale utilizzato dai malviventi per travisarsi, che sono stati posti sotto sequestro.