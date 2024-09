Tentano di forzare la cassa di un parcometro con il flex, poi fuggono all’arrivo dei carabinieri ma vanno a schiantarsi

CARABINIERI

I due malviventi sono stati arrestati ad Aci Castello e successivamente sottoposti dall’autorità giudiziaria all’obbligo di dimora nel comune di residenza.

Un 23enne e un 18enne sono stati arrestati ad Aci Castello, al culmine di un inseguimento in auto, dai carabinieri che li avevano perché sorpresi mentre in via Antonello da Messina tentavano di forzare la cassa di un parcometro utilizzando un flex a batteria. I due sono riusciti a salire sulla loro auto, una Fiat Panda, fuggendo lungo la litoranea e lanciando via dal finestrino il flex. I militari hanno inseguito la vettura per qualche centinaio di metri fino a quando ha sbandato andando a sbattere contro il guard-rail.