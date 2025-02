Tentano di truffare anziani con la frottola dell’incidente al figlio, ma stavolta va loro male: denunciati

Il caso

I carabinieri hanno segnalato uno straniero di 26 anni e un catanese di 16 anni

Un 26enne straniero e 16enne catanese sono stati denunciati dai carabinieri perchè ritenuti gli autori a Bronte, Maletto e Randazzo di una serie di truffe tentate ai danni di anziani, che però hanno mangiato la foglia ed avvertito i militari dell’Arma. Il minorenne era destinatario di una misura cautelare di collocamento in comunità alla quale, però, si era sottratto ed è stato per questo arrestato.

Le indagini sono cominciate dopo che la scorsa settimana intorno all’ora di pranzo la Centrale operativa della Compagnia Carabinieri di Randazzo ha iniziato a ricevere numerose segnalazioni da parte di vittime delle truffa del finto carabiniere. A Bronte una donna di 91 anni è stata contattata da un sedicente comandante dei carabinieri ma l’anziana, che aveva partecipato dopo una funzione religiosa ad un incontro con i veri carabinieri ha subito passato il telefono alla figlia mettendo fine al tentativo di frode.

Sempre a Bronte i truffatori hanno contattato una signora raccontandole che il figlio era in stato di fermo in caserma dopo aver investito una madre con in braccio il figlio piccolo. Anche in questo caso la vittima prescelta non è caduta nel tranello e ha subito chiamato in caserma. A Randazzo e Maletto a due anziane signore di 84 e 85 anni è stato comunicato che i loro figli erano rimasti coinvolti in un sinistro stradale, ma le signore non hanno dato seguito alle richieste di pagamento dei malviventi, interrompendo le telefonate e chiamando i carabinieri, da loro personalmente conosciuti.