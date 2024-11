Terna, posa di cavi in alta tensione a Gravina di Catania

Cantieri

Nell’ambito dei lavori per la realizzazione del nuovo collegamento in cavo a 150 kV “San Giovanni Galermo – San Giovanni La Punta”

Terna comunica che, nell’ambito dei lavori per la realizzazione del nuovo collegamento in cavo a 150 kV “San Giovanni Galermo – San Giovanni La Punta”, sono attualmente in corso le opere civili funzionali alla successiva posa di cavi in alta tensione nel Comune di Gravina di Catania (CT).

Nel periodo compreso tra il 25 novembre e il 7 dicembre, gli scavi interesseranno via Don Bosco, via Giacomo Leopardi e via San Paolo, strade caratterizzate da intenso traffico veicolare e larghezza limitata. La gestione itinerante dei lavori, che interesserà porzioni circoscritte del tracciato in fasi successive, consentirà di ridurre al minimo i disagi alla cittadinanza. I cantieri si fermeranno per la pausa natalizia, per riprendere il 7 gennaio, dopo le festività. Al termine dei lavori, sarà effettuato il rifacimento degli asfalti lungo la viabilità interessata.