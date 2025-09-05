Tifosi del Catania “indisciplinati”: allo stadio con i fumogeni, denunciati

polizia

Non è escluso che verranno emessi anche i Daspo

La Polizia di Stato ha individuato e denunciato 2 tifosi catanesi che hanno acceso dei fumogeni allo stadio. I fatti si riferiscono a due distinti episodi riscontrati dai poliziotti della Digos della Questura di Catania durante le partite di calcio Catania-Valletta, l’amichevole disputata il 10 agosto scorso, e Catania-Foggia del 24 agosto scorso, incontro valevole per il campionato 2025/2026, tenutesi allo stadio “Massimino” di Catania.

In particolare, durante l’amichevole Catania-Valletta, nell’anello inferiore del settore “curva nord”, un 27enne catanese ha acceso l’artifizio pirotecnico, contravvenendo alla normativa in materia di reati commessi in occasione di manifestazioni sportive. La condotta del tifoso ha rappresentato un concreto pericolo per l’incolumità dei presenti sugli spalti. Analoga vicenda è avvenuta durante la prima partita del campionato di serie C, Catania-Foggia, dove sono stati accesi diversi fumogeni nell’anello superiore del settore Curva Sud, ad opera di un 29enne catanese.

L’attività d’indagine dei poliziotti della Digos ha permesso di risalire ai responsabili. Infatti, grazie all’analisi delle immagini prodotte dal sistema di videosorveglianza dello stadio e delle riprese effettuate dalla Polizia Scientifica, sono stati individuati i due giovani tifosi, specificamente un 27enne con precedenti penali per reati commessi in occasione di pubbliche manifestazioni e un 29enne con precedenti per reati contro il patrimonio.