Tir si mette di traverso lungo la A18 a Fiumefreddo, autista ferito

l'incidente

Disagi per il traffico. L'intervento dei vigili del fuoco

Un incidente stradale autonomo di un mezzo pesante che trasportava materiali ferrosi si è verificato, oggi pomeriggio, sull’autostrada Catania-Messina al km 55+200, sul tratto Fiumefreddo-Giarre in direzione Catania. Il conducente dell’autocarro, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo che ha bloccato la corsia di marcia e quella di emergenza. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Riposto. Il conducente, lievemente ferito, é stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Giarre dai sanitari del Servizio 118. Presente la Polizia Stradale.

