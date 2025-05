Topolino dedica la copertina a Franco Battiato: “variant” speciale solo per Etna Comics

La "variant" in esclusiva a Catania

La cover del numero 3627, con protagonista Pippo, richiama la copertina dell'album "La Voce del Padrone" e sarà disponibile solo nello stand Panini a Etna Comics

Topolino Magazine, la storica rivista di fumetti con i personaggi Disney edita da Panini, ha riservato una sorpresa per i suoi lettori catanesi: una cover speciale dedicata a Franco Battiato. La copertina richiama quella dell’album “La Voce del Padrone” del 1981, forse il più noto (e certamente il più venduto) della discografia del cantautore etneo, e vede protagonista Pippo.

Questo l’annuncio sulla pagina Facebook di Etna Comics. “Con grandissima emozione condividiamo con voi la meravigliosa copertina variant celebrativa in edizione limitata del numero 3627 di Topolino Magazine, dedicata a Etna Comics 2025 e disegnata da Alessandro Pastrovicchio, che omaggia il maestro Franco Battiato nel quarto anniversario dalla sua scomparsa, prendendo spunto dal manifesto della 13ª edizione realizzato da IgortDal 30 maggio al 2 giugno potrete trovarla in esclusiva allo stand di Panini Comics Italia in #AreaComics, mentre dal 5 giugno sarà disponibile nelle fumetterie e sul sito panini.it”

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA