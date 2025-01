Topolino “spacca” a Catania: la versione in dialetto esaurita nel giro di poche ore

Fumettistica

L'edizione speciale in occasione della «Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali»

Topolino ha “spaccato”. E sì, il topo più famoso del mondo nato nel 1928 dalla matita di Walt Disney e lo zio Paperone, protagonista della storia del numero 3608, hanno sbancato…le edicole. Quell’edizione speciale ideata da Panini per la «Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali», che ricorre ogni 17 gennaio, ha registrato a Catania il “tutto esaurito”. La versione catanese di “Zio Paperone e il PdP 6000” è stata venduta nelle poche edicole rimaste in città, nel giro di appena un’ora. Anche perchè nel caso di qualche edicola, la distribuzione è stata limitata a sole 13 copie. I lettori, collezionisti e non, già di primo mattino si sono accaparrati quel numero “made in Catania”, al costo di 3,50. Le stesse copie stanno “volando” su ebay a prezzi maggiorati: il cofanetto comprendente i quattro tomi (gli altri dialetti sono il toscano, il lombardo e il campano) è stato venduto anche 300 euro.

Il tam tam era già cominciato qualche giorno fa quando è stata pubblicizzata l’edizione speciale scritta da Niccolò Testi e disegnata da Alessandro Perina per celelebrare la ricchezza linguistica italiana con un’iniziativa unica e mai realizzata prima.