«Topolino sugnu, ’mpare!»: nel numero 2608 del fumetto Disney una storia in catanese

Edizione speciale

Domani in edicola una storia speciale da collezione tradotta anche in altro tre “dialetti” italiani. La versione siciliana è stata adattata da Salvatore Menza

Topolino si tinge dei colori della nostra Italia più autentica! Il numero 3608 del celebre fumetto Disney edito da Panini Comics, in edicola e su Panini.it a partire da domani, ci regala un’iniziativa senza precedenti: una storia speciale tradotta in ben quattro dialetti italiani, tra cui quello catanese. Zio Paperone e il PdP 6000, scritta da Niccolò Testi e disegnata da Alessandro Perina, verrà proposta in versioni catanese, fiorentino, milanese e napoletano, offrendo ai lettori un’immersione unica nel ricco patrimonio linguistico della nostra penisola.

Questa scelta, oltre a celebrare la Giornata Nazionale dei Dialetti, mira a valorizzare le diverse sfumature della lingua italiana e a avvicinare le nuove generazioni alle proprie radici. Per rendere ancora più speciale questa edizione, Topolino 3608 sfoggia una cover tricolore realizzata dall’artista Andrea Freccero, un’immagine che sottolinea l’importanza di questa iniziativa nel panorama culturale italiano. Un’occasione unica per riscoprire la bellezza dei nostri dialetti. Topolino 3608 rappresenta un’occasione unica per celebrare la ricchezza e la varietà della lingua italiana. Un’iniziativa che non solo appassionerà i lettori di tutte le età, ma che contribuirà anche a diffondere la conoscenza e l’amore per i nostri dialetti, un patrimonio culturale inestimabile che merita di essere tramandato alle future generazioni.In diverse parti d’Italia, purtroppo, il dialetto sta pian piano scomparendo. Le radici che vengono drasticamente cancellate per sempre. Per declinare la storia nei vari dialetti, Topolino si è avvalso della collaborazione di Riccardo Regis – professore ordinario di Linguistica italiana dell’Università degli Studi di Torino, esperto di dialettologia italiana – che ha coordinato un team di linguisti. Una “squadra” pronta ad “aiutare” Topolino.

«Un’iniziativa molto interessante – ha spiegato il professore Regis – anche perché è la prima volta che mi capita di svolgere attività di divulgazione rivolgendomi a un pubblico fatto anche di bambini. E Topolino è nel mio cuore, da sempre: e in tempi non sospetti avevo anche approfondito l’onomastica disneyana, mettendo in luce i meccanismi che ne sono alla base».«Un’ottima occasione per ricordarci quale immenso patrimonio culturale e storico rappresentino le centinaia di idiomi che attraversano la nostra penisola da nord a sud e da levante a ponente – spiega il direttore Alex Bertani – testimonianze vive di un’eredità storica quanto mai ricca e preziosa. Lasciatemi però dire che leggere le disavventure di Zio Paperone in questi dialetti è stata anche l’occasione di uno spasso e un divertimento che da tempo non provavo. Leggere per credere!».