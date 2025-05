Torna a casa all’alba, dà pugni e schiaffi alla compagna e poi va a dormire: arrestato 38enne catanese

maltrattamenti

La vittima è una donna di 36 anni che ha trovato il coraggio di denunciare

Torna a casa all’alba probabilmente sotto l’effetto di alcol e droga e per tutta risposta picchia la compagna lanciandole sedie addosso. Una storia che andava avanti da anni e che finalmente la vittima, una donna di 36 anni ha deciso di denunciare. L’energumento è un uomo di 38 anni che è stato arrestato dai Carabinieri di Catania Ognina per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori.

La donna si è presentata in caserma nelle prime ore del mattino visibilmente scossa e provata da quanto appena accaduto ed ha raccontato di avere approfittato del fatto che l’uomo stesse dormendo. Secondo quanto riferito ai militari, infatti, l’uomo, rientrato a casa all’alba, l’avrebbe colpita con calci e pugni, lanciandole contro alcune sedie, nell’ennesimo episodio di violenza maturato all’interno di un rapporto ormai compromesso da anni di soprusi. Gli investigatori della Stazione l’hanno immediatamente accolta, rassicurandola e mettendola in sicurezza, attivando anche l’intervento del 118 per farle ricevere le prime cure e l’assistenza necessaria. La donna ha raccontato di continue aggressioni fisiche e verbali, minacce, insulti e anche sorveglianza ossessiva, pedinamenti e pressioni psicologiche. Mentre la donna raccontava la sua storia ai militari, una pattuglia ha raggiunto l’abitazione familiare per rintracciare l’uomo: i carabinieri lo hanno trovato ancora addormentato, come se nulla fosse accaduto, quindi lo hanno prelevato e condotto in caserma. Il 38enne è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza.

