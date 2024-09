Torna venerdì 27 settembre a Catania Sharper, la Notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici

Catania

Nel capoluogo etneo, una delle 15 città coinvolte in Italia, ci saranno 150 iniziative con al centro l’Università di Catania

Da venerdì 27 settembre torna a Catania la Notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici, uno dei principali eventi internazionali dedicati al dialogo tra ricerca e società, promosso dalla Commissione Europea nell’ambito delle azioni Marie Curie, che coinvolge quest’anno 15 città italiane. Una festosa invasione di ricercatori e ricercatrici animerà eventi per tutte le età, organizzati sia nei laboratori che in posti più informali, quali strade, piazze, teatri di molte città. Un’occasione unica per favorire l’incontro tra il mondo della ricerca e i cittadini.

Il nome dell’evento è “Sharper night” ed è un acronimo e sta per “sharing researchers’ passion for education and rights” e si terrà, oltre che nel capoluogo etneo, anche ad Ancona, Bari, Camerino, Cagliari, Genova, L’Aquila, Nuoro, Palermo, Pavia, Perugia, Sassari, Terni, Trieste e Urbino, con il coordinamento dall’impresa sociale Psiquadro e realizzato in collaborazione con un consorzio che comprende l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – INFN, il centro della scienza Immaginario Scientifico, l’associazione Observa Science in Society, e cinque università. Uno sforzo corale che coinvolge oltre 200 tra istituzioni, partner culturali e atenei, supportati dall’impegno diffuso di enti di ricerca quali: Cnr, Inaf e Ingv. Media partner di Sharpee 2024 sono Rai Cultura, Rai Radio3 e Rai Radio Techetè oltre alle testate e alle emittenti dei territori nei quali si svolgono le attività in programma.

Più di 800 iniziative tra eventi in presenza e attività online, su tutto il territorio nazionale. Spettacoli e concerti, visite live e virtuali, workshop, seminari e conferenze, dimostrazioni e open lab, esposizioni fisiche e mostre digitali, giochi e quiz: un programma composito, multidisciplinare e multicanale che si ispira ad un concetto centrale: un’educazione di qualità e l’accessibilità alla conoscenza come diritto fondamentale per tutti i cittadini e le cittadine.

Catania non è da meno, contando da sola oltre 150 iniziative. Diversi i luoghi della manifestazione: come sempre, piazza Università sarà protagonista con 25 stand ma affiancata, quest’anno, grazie anche alla partnership con il Comune di Catania, da una ricchissima offerta di stand e dimostrazioni anche al Cortile Platamone che ospiterà le cosiddette scienze dure: ingegneria, informatica, matematica e fisica. Nel pomeriggio, cuore delle attività dedicate ai più piccoli e alle famiglie sarà, anche quest’anno, Città della Scienza, dove saranno presenti, insieme ai ricercatori dell’Università di Catania, le due strutture Infn operanti a Catania, Sezione e Lns, con il progetto Infn-Kids e il Centro Siciliano di Fisica Nucleare con dimostrazioni e laboratori su elettricità, energie alternative e fisica ambientale.