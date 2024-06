Traffico e caldo sull’A18 alla barriera di San Gregorio di Catania: e il carretto dei gelati serve coni e brioche in autostrada

LA CURIOSITÀ

Con la coda di auto bloccata ai caselli, il gelataio ha pensato bene di lavorare servendo i suoi freschi prodotti agli automobilisti

Certe scene, come si suole dire, solo a Catania. Un carretto dei gelati che serve coni con panna e brioche farcite in autostrada non è facile da vedere. Ma è quello che è successo questa mattina sull’A18 Messina-Catania. In un martedì super afoso con oltre 30 gradi e con la coda delle auto praticamente bloccata alla barriera di Catania, il gelataio ha pensato di bene di lavorare per non perdere preziose ore nel traffico. Così è sceso dal suo furgoncino e ha cominciato a vendere gelati, granite e brioche farcite agli automobilisti allietando l’attesa al casello. E pare che in molti hanno apprezzato.

