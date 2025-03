Tragedia al porto di Catania: marinaio muore durante le operazioni di carico di container da nave Grimaldi

l'incidente

La polizia di frontiera e la procura stanno cercando di ricostruire la dinamica

Un marinaio napolatano di 52 anni è morto in un incidente che si è verificato al porto di Catania sulla nave cargo Grimaldi Ravenna diretta a Salerno. La nave così come il cadavere della vittima sono stati posti sotto sequestro dalla polizia di frontiera che sta indagando sulla vicenda per cercare di ricostruire la dinamica. Le indagini sono coordinate dalla procura di Catania. L’incidente si è verificato durante una manovra di carico e scarico di container e il marinaio sarebbe rimasto schiacciato da una grossa catena. (Foto d’archivio)

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA