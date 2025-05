Trantino parla inglese: «Catania has much to offer, trust me». L’ironia sui social: «First reaction shock»

Il video promozionale

Ill «first citizen» etneo ha pubblicato un video rivolto direttamente agli americani. E tra i commenti dei catanesi non mancano gli inviti a occuparsi della pulizia della città, ma anche i complimenti

«Three things you won’t find everywhere else in the World». Inizia così il video social che il sindaco di Catania Enrico Trantino dedica ai turisti che da qualche giorno potranno arrivare in città con un volo diretto da New York operato da Delta airlines. E in inglese vengono mostrate le bellezze di tre luoghi simbolo: l’ex Monastero dei Benedettini, l’Orto Botanico e il Teatro romano. Un rapido tour da un minuto e mezzo nel formato “reel” sui social, con sottotitoli (in italiano) e un messaggio chiaro: «Catania has much to offer, trust me».

Il filmato, pubblicato pochi giorni fa, ha subito scatenato grandi reazioni. C’è chi la butta sull’ironia, riesumando un celebre frase pronunciata dall’allora presidente del consiglio Matteo Renzi: «First reaction shock», commenta Gaetano su Instagram. Ma al di là dell’ironia sono centinaia i catanesi che approfittano della “promozione turistica” per celebrare non le bellezze ma i problemi cittadini. «Caro sindaco, visto che padroneggia bene i mezzi di comunicazione, ci dice esattamente come funziona la raccolta rifiuti?». «Questo sindaco da un lato pubblicizza le bellezze della città, dall’altro vuole abbattere gli archi della marina». «Dica ai turisti di venire in fuoristrada perché con tutte e buche che ci sono rischiano di restare a piedi», «Catania sembra Beirut ai tempi dei bombardamenti» sono alcuni dei commenti più critici. Accanto ai quali non mancano gli apprezzamenti: «Grande sindaco», «Video stupendo» «Sindaco number one».