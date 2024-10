Trasporti, a Catania sciopero dei bus Amts per 4 ore venerdì 18 ottobre

La protesta

Lo stop ai mezzi sarà dalle 10 alle 14

Quattro ore di sciopero del personale Amts sono state proclamate a Catania dalla segreteria della Cub (Confederazione unitaria di base)Trasporti per giorno 18 ottobre. I lavoratori si fermeranno dalle 10 alle 14. Un orario che potrebbe causare vari disservizi in città, come informa l’Azienda metropolitana trasporti e sosta (Amts) che, in una nota a firma del Responsabile relazioni industriali Antonio Garozzi si «scusa per il disagio».

