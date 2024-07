Tre poliziotti di Catania assolti per prescrizione ma condannati a risarcire un barista di Acireale

il caso

La vicenda risale al 2012. La sentenza della Corte di appello etnea

La seconda sezione della Corte d’appello di Catania, riformando la sentenza di primo grado, ha dichiarato il «non doversi procedere» nei confronti dei poliziotti Rosario Rapisarda, Giovanni Brischetto e Aurelio Paratore essendo i reati «estinti per prescrizione», ma ha condannato gli ultimi due, assieme al Dipartimento di Pubblica sicurezza del ministero dell’Interno, in qualità di responsabile civile, al risarcimento dei danni non patrimoniali nei confronti della parte civile da liquidarsi in separata sede.

La vicenda

In primo grado Rapisarda era stato condannato per calunnia, mentre gli altri suoi due colleghi erano stati assolti dall’accusa di lesioni. La sentenza di secondo grado ha confermato per lui le statuizioni civili di primo grado nei confronti della parte lesa, Paolo Rino Torre, titolare di un bar di Acireale, rappresentato dall’avvocato Giuseppe Lipera.