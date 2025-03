Tre writers finlandesi denunciati: avevano realizzato un graffito su un treno alla stazione di Catania

il caso

Individuati dalla polizia in una casa vacanze

La Polizia di Stato ha individuato e denunciato tre persone, di nazionalità finlandese, che, nei giorni scorsi, sono state sorprese ad imbrattare un treno “POP” in sosta nella stazione ferroviaria di Catania. Si tratta di tre writers scandinavi che hanno deturpato un treno con delle bombolette di vernice spray di diverso colore. Non appena si sono accorti della presenza dei poliziotti, i tre si sono dati alla fuga, lasciando sul posto il materiale utilizzato per imbrattare il treno.

I poliziotti della Polfer si sono appostati all’interno della stazione centrale in modo da non farsi notare e sono riusciti ad intercettare uno dei writers che è stato fermato. Una volta individuata la casa vacanze dove i tre soggiornavano, hanno proceduto a perquisire l’alloggio, rinvenendo bombolette, maschere, guanti, cappelli, nonché la bozza di un disegno corrispondente proprio al graffito realizzato sul treno in sosta nell’impianto ferroviario catanese. In questo modo è stato possibile risalire all’identità degli altri due writers.