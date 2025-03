Tremestieri, chi sono i tre commissari alla guida del Comune sciolto per mafia

Catania

Si tratta di figure di spicco dell'amministrazione pubblica, chiamate a guidare l'amministrazione verso un ritorno alla legalità e alla trasparenza

La vita quotidiana tremestierese è al centro di una fase di transizione cruciale, segnata dallo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose. In questo contesto, sono stati nominati tre commissari straordinari, figure di spicco dell’amministrazione pubblica, chiamati a guidare il Comune verso un ritorno alla legalità e alla trasparenza.

La commissione straordinaria è composta dalla dott. Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola, viceprefetto vicario della Prefettura di Catania, con una vasta esperienza nel settore; dalla dott. Maria Salerno, viceprefetto, già commissario al Comune di Castiglione di Sicilia, portando con sé una conoscenza approfondita delle dinamiche locali; e dal dott. Vincenzo Lo Fermo, dirigente di II fascia Area I della Prefettura di Enna, esperto in contabilità, gestione finanziaria, attività contrattuale e servizi generali. Questi professionisti sono chiamati a svolgere un ruolo fondamentale nel riportare la normalità nell’amministrazione comunale, affrontando le sfide poste dallo scioglimento per mafia. Il Consiglio comunale, poco prima di essere sciolto, è riuscito a risanare le casse comunali con un attivo di circa 3 milioni di euro. È finito il periodo del pre-dissesto finanziario.