Triplice omicidio nel Catanese: la svolta dopo 34 anni grazie a un pentito

Si è autoaccusato di essere coinvolto in un triplice omicidio. Un caso di sangue rimasto irrisolto per 34 anni. Vincenzo Rosano, collaboratore di giustizia ed ex capomafia del clan Santangelo-Taccuni di Adrano, ha raccontato ai pm della Dda etnea e ai poliziotti del Commissariato di Adrano i dettagli agghiaccianti dell’agguato del 3 luglio 2021 Adrano in cui furono ammazzati Angelo Lo Cicero, il fratello Vincenzo e Vincenzo D’Agate. Nei giorni scorsi c’è stata l’udienza preliminare davanti al gup per Rosano. La pm Alessandra Tasciotti hanno chiesto il rinvio a giudizio per Rosano. Che però non avrebbe agito da solo: infatti ci sono due indagati a piede libero per cui si procede separatamente. Il processo ha subito però uno slittamento perché manca la notifica a uno dei familiari delle vittime, in veste di parte offesa, che vive all’estero. Altri parenti, presenti in udienza, si costituiranno parte civile con l’avvocato Francesco Messina.I tre sparirono da Adrano il 3 luglio 1991. Da come si legge nel capo d’imputazione, i due fratelli Lo Cicero e D’Agate furono attirati in campagna «col pretesto di consumare» della cocaina da Rosano e gli altri complici. Poi i killer spararono con due doppiette e una pistola calibro 38. Il clan Santangelo punì i tre per una partita di droga che fu acquistata da personaggi non affiliati. La colpa fu anche di averla rivenduta ad Adrano, facendo concorrenza ai santapaoliani.

I corpi dei tre furono trovati all’alba del 5 luglio 1991 in contrada Pecoraro. Fu un agricoltore, secondo quanto ricostruito dai cronisti dell’epoca, ad accorgersi dei cadaveri. D’Agate era dentro una Lancia Y data alla fiamme con il volto sfigurato dal fuoco. I fratelli Lo Cicero, invece, semicarbonizzati erano crivellati di colpi a pochi metri dalla vettura. Segno che i due tentarono di fuggire.Una famiglia sterminata quella dei Lo Cicero. I due morti ammazzati sono fratelli di Pippo Lo Cicero che fu freddato assieme al suo fidatissimo Salvatore Battiato all’interno di un circolo di via Roma di Adrano il 5 febbraio 1996. Per questo omicidio sta scontando l’ergastolo Pippo Scarvaglieri, boss del clan Scalisi che sono i referenti dei Laudani ad Adrano. Ma c’è un collegamento da fare con gli assetti mafiosi attuali: Pippo Lo Cicero era il papà di Cristian, oggi ritenuto il rappresentante dei Mazzei ad Adrano. I due fratelli uccisi nel 1991, quindi, erano gli zii del nuovo boss.