Trofeo Coni a Catania, via dal centro storico tavolini e dehors

Provvedimenti

Il provvedimento è relativo ad alcune strade e piazze limitrofe a piazza Università

Su richiesta della questura, per ragioni di ordine e sicurezza pubblica relative alla cerimonia conclusiva Trofeo Coni “Vivi il tuo sogno” in piazza Università, la direzione Attività produttive del Comune di Catania ha emesso per oggi un provvedimento che sospende temporaneamente le concessioni di suolo pubblico per tavolini e dehors in una ristretta area del centro storico.In particolare, si dispone la sospensione dalle 14 alle 22 e comunque fino a cessate esigenze, delle concessioni di suolo pubblico rilasciate per la collocazione di tavolini, sedie e complementi di arredo esterni (dehors) e la rimozione di ogni eventuale ingombro e di ogni ostacolo fisso o mobile, compresi vasi fioriere paletti e similari collocati anche sulla carreggiata.Le strade e le piazze interessate sono: piazza Università; via Euplio Reina; via Santa Maria del Rosario; via Roccaforte; via La Piana; via Etnea (tratto da via Fragalà a piazza Duomo).Nelle stesse aree, è vietato anche lo svolgimento di qualunque attività di commercio e di somministrazione in forma itinerante dalle 14 alle 22. Inoltre, in piazza Università e nelle vie di accesso e limitrofe, dalle 13 a mezzanotte, sono vietati la vendita di bevande da asporto in contenitori di vetro, metallo, plastica o altro materiale analogo e la somministrazione e vendita di superalcolici.

