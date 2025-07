Trovato ad Aci Castello anziché ai domiciliari a Zia Lisa: «Avevo bisogno di una passeggiata»

catania

Il controllo dei carabinieri. L'uomo è stato denunciato

Nel corso di un articolato piano straordinario di controllo del territorio, coordinato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania e svolto in stretta collaborazione con la Polizia Locale di Aci Castello, è stato denunciato un uomo sottoposto agli arresti domiciliari per evasione.

L’operazione, intensificata in occasione della recente “Festa dei Fiori” e della movida estiva lungo la riviera etnea, ha visto l’impiego di numerose pattuglie in uniforme e in borghese, con l’obiettivo di garantire sicurezza e ordine pubblico nelle aree maggiormente frequentate da turisti e residenti.

Durante i controlli, i Carabinieri hanno sorpreso un 40enne che, nonostante fosse stato sottoposto agli arresti domiciliari nella propria abitazione di Zia Lisa da meno di due giorni, si trovava in strada senza autorizzazione. L’uomo ha dichiarato ai militari di aver semplicemente sentito il bisogno di fare una passeggiata, ma è stato prontamente denunciato all’Autorità Giudiziaria per evasione.

Parallelamente, l’operazione ha previsto un ampio spettro di interventi, tra cui il controllo degli esercizi commerciali e della circolazione stradale. I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità, insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno ispezionato un ristorante ad Aci Trezza, riscontrando gravi carenze igieniche e la presenza di due lavoratori irregolari, con conseguenti accertamenti in corso.

Sul fronte della sicurezza stradale, sono stati controllati oltre 40 veicoli e 70 persone, con particolare attenzione alle violazioni legate all’uso di casco, assicurazione e patente, che hanno portato al sequestro di più di dieci motocicli.

L’impiego di rinforzi specializzati, tra cui la Compagnia d’Intervento Operativo del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia” e il Nucleo Elicotteri di Catania, ha garantito un’efficace copertura del territorio, soprattutto durante le giornate dedicate alla festività patronale di San Giovanni ad Aci Trezza.