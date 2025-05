Trovato con 60 chili di marijuana e hashish, catanese arrestato a Siracusa

criminalità

L'operazione della Squadra mobile di Catania insieme ai colleghi aretusei: perquisita la casa dell'uomo di 46 anni e il magazzino al mercato ortofrutticolo

la Polizia di Stato ha arrestato in flagrante un uomo di 46 anni, S.S., catanese domiciliato a Siracusa detenzione a fini di spaccio di marijuana e hashish.

E’ stata la sezione antidroga della Squadra Mobile di Catania ad avere appreso da fonti confidenziali che che un catanese domiciliato a Siracusa, era in possesso di un ingente quantitativo di droga nella sua abitazione o in un magazzino nella sua disponibilità ubicato all’interno del Mercato Ortofrutticolo di Siracusa. E così insieme agli agenti della Squadra Mobile di Siracusa, è stato predisposto un servizio di osservazione e controllo.