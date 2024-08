Trovato con il cranio fratturato e in fin di vita al porticciolo: giallo a Torre Archirafi

riposto

Si tratta di un 55enne che era ubriaco e che aveva profonde ferite alla testa

E’ giallo a Torre Archirafi a Riposto sul ferimento di un 55enne del luogo trovato dai carabinieri la notte di Ferragosto, nei pressi del porticciolo del borgo marinaro. L’uomo che a quanto pare era in stato di ebbrezza sarebbe stato colpito con violenza alla testa riportando un importante trauma cranico.

E’ stato soccorso dal 118 e condotto, nell’immediatezza dei fatti, all’alba di ieri, al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Isidoro di Giarre dove i medici hanno provveduto ad intubarlo e sottoposto ad una Tac: ha riportato una emorragia, con frattura della teca cranica.