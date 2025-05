Ucciso a coltellate da un parcheggiatore abusivo in piazza Mancini Battaglia: omicidio shock a Catania

la tragedia

La vicenda è ancora tutta la ricostruire

Un uomo di 30 anni, Santo Salvatore Giambattista Re, di 30 anni, dipendente della nota pasticceria Quaranta, è stato ucciso a coltellate in piazza Mancini Battaglia a Catania.

Sembra che il posteggiatore abusivo, al culmine di una lite, abbia sferrato diverse a coltellate alla vittima che è dipendente di una nota pasticceria di Catania, colpendolo alle braccia, tronco e all’addome. La vittima è morta dopo il suo trasferimento nell’ospedale Cannizzaro. Il posteggiatore, un extracomunitario, ha tentato di fuggire, ma è stato bloccato dalla polizia e arrestato in flagranza di reato per omicidio aggravato. La lite non sarebbe collegata all’attività illegale dell’arrestato, ma a motivi ancora da chiarire.

Chi è l’omicida

A sferrare le coltellate è stato un 37enne dello Zimbawe, posteggiatore abusivo, che è stato arrestato dalla polizia. Non ha il permesso di soggiorno e in passato è stato più volte sottoposto a provvedimenti emessi dal Questore, Giuseppe Bellessai, compreso Il Dacur, il Divieto di accesso alle aree urbane.