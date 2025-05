Ucciso a coltellate dal parcheggiatore abusivo in piazza Mancini Battaglia: Catania sotto shock per la morte di Santo

L'omicidio

Arrestato uno straniero di 37 anni. La vittima era padre di una bimba di 4 mesi. Il sindaco Trantino: «Città sconvolta»

Santo Salvatore Giambattista Re, 30 anni, padre di una bambina di 4 mesi, aveva appena finito il suo turno di lavoro alla pasticceria Quaranta in piazza Mancini Battaglia sul lungomare di Ognina e stava andando a prendere la sua auto dall’altra parte della strada a nemmeno 40 metri. Solo che sul posto, dopo un’assenza di qualche giorno, stavolta era tornato il solito parcheggiatore abusivo, un 37enne dello Zimbabwe. Non è ancora chiaro che cosa sia accaduto, sta di fatto che lo straniero ha tirato fuori un coltello col quale ha colpito più volte il ragazzo.

Il tentativo di sfuggire all’aggressore

Santo Re colpito all’addome ha solo avuto il tempo di cercare aiuto nella pasticceria. Immediatamente sono stati richiesti i soccorsi e allertata la polizia. Il ragazzo è morto dopo il suo trasferimento in ambulanza all’ospedale Cannizzaro. Il posteggiatore ha tentato di fuggire, ma è stato bloccato dalla polizia e arrestato in flagranza di reato per omicidio aggravato.

Chi è l’assassino

L’assassino non ha il permesso di soggiorno e in passato è stato più volte arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Il parcheggiatore dopo alcuni giorni di assenza a “causa” dei controlli dei vigili urbani ha approfittato dell’assenza di vigili per ripiazzarsi nel parcheggio che lui “gestiva” abusivamente. Una personalità turbolento se è vero che nel luglio del 2019, mentre faceva il posteggiatore abusivo sempre sul lungomare Ognina, sempre in piazza Mancini Battaglia, aveva aggredito due vigili che stavano per sanzionarlo, colpendoli con pugni e calci, prima di essere bloccato dai carabinieri e arrestato per lesioni volontarie e resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Uno dei due agenti, colpito al volto, fu portato al pronto soccorso per delle medicazioni. Per questo reato è stato in carcere.

Il sindaco Trantino: «Città sconvolta»

«La città è sconvolta per la barbara uccisione di una giovane vita, spezzata dalla cieca violenza di un criminale. Siamo profondamente addolorati per la perdita di un giovane uomo, lavoratore onesto e neo papà, vittima innocente di un gesto che non può trovare alcuna giustificazione. In questo momento di indicibile dolore, esprimiamo la nostra vicinanza ai familiari di Santo Re, ai suoi amici e ai tanti clienti che lo conoscevano e lo apprezzavano per la sua instancabile gentilezza e dedizione. Lo scrive in una nota il sindaco di Catania, Enrico Trantino, a nome dell’Amministrazione comunale.«Un fatto gravissimo, che deve interrogarci tutti, senza eccezioni, spingendoci a riflettere sulle cause profonde di simili esplosioni di violenza, per poterle prevenire e contrastare. Questo è un colpo durissimo per una città che, a ogni livello istituzionale, è quotidianamente impegnata a migliorare i propri standard di sicurezza e legalità, e che oggi si ritrova piegata da un atto disumano e crudele. Ci stiamo provando in ogni modo con unità d’intenti a ogni livello di responsabilità e la condivisione della stragrande maggioranza dei cittadini, ma purtroppo basta l’azione di un balordo per farci ripiombare nel dramma e rovinare un durissimo lavoro che quotidianamente viene svolto sul campo, con sacrificio e generosità. A Santo Re e alla sua famiglia va il pensiero e il cordoglio dell’intera comunità catanese, unita nel dolore ma anche nella dignità di chi sa che, ancora una volta, sarà necessario trovare la forza di rialzarsi, rifiutando ogni forma di rassegnazione» conclude il primo cittadino etneo.