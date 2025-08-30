Catania, ucciso in corso Sicilia: la vittima è Alessandro Indurre, 40 anni, lascia una bambina

squadra mobile

Le indagini per ricostruire il movente della lite mortale

Si chiamava Alessandro Indurre, 40 anni di Catania, ed era padre di una bambina il parcheggiatore ucciso questa mattina in corso Sicilia. Il suo motto era: “Meglio antipaticamente sinceri, che simpaticamente falsi”.

La vittima

L’uomo, con una bambina da mantenere, si dava da fare: una volta come imbianchino, un’altra come parcheggiatore abusivo. Così provava a sbarcare il lunario.

Il killer

Ad ammazzarlo è stato un 37enne etiope – rintracciato in via Aretusa dai carabinieri – che da qualche tempo bazzicava in quell’area chiedendo soldi a quanti parcheggiavano lì.

Le indagini