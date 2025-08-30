Sfoglia il giornale

squadra mobile

Catania, ucciso in corso Sicilia: la vittima è Alessandro Indurre, 40 anni, lascia una bambina

Le indagini per ricostruire il movente della lite mortale

Di Redazione |

Si chiamava Alessandro Indurre, 40 anni di Catania, ed era padre di una bambina il parcheggiatore ucciso questa mattina in corso Sicilia. Il suo motto era: “Meglio antipaticamente sinceri, che simpaticamente falsi”.

La vittima

L’uomo, con una bambina da mantenere, si dava da fare: una volta come imbianchino, un’altra come parcheggiatore abusivo. Così provava a sbarcare il lunario.

Il killer

Ad ammazzarlo è stato un 37enne etiope – rintracciato in via Aretusa dai carabinieri – che da qualche tempo bazzicava in quell’area chiedendo soldi a quanti parcheggiavano lì. 

Le indagini

Sull’episodio stanno indagando gli uomini della Squadra mobile di Catania che ora devono ricostruire il movente del delitto e cosa sia accaduto prima ancora che Indurre ricevesse i colpi mortali.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

