squadra mobile
Catania, ucciso in corso Sicilia: la vittima è Alessandro Indurre, 40 anni, lascia una bambina
Le indagini per ricostruire il movente della lite mortale
Si chiamava Alessandro Indurre, 40 anni di Catania, ed era padre di una bambina il parcheggiatore ucciso questa mattina in corso Sicilia. Il suo motto era: “Meglio antipaticamente sinceri, che simpaticamente falsi”.
La vittima
L’uomo, con una bambina da mantenere, si dava da fare: una volta come imbianchino, un’altra come parcheggiatore abusivo. Così provava a sbarcare il lunario.
Il killer
Ad ammazzarlo è stato un 37enne etiope – rintracciato in via Aretusa dai carabinieri – che da qualche tempo bazzicava in quell’area chiedendo soldi a quanti parcheggiavano lì.
Le indagini
Sull’episodio stanno indagando gli uomini della Squadra mobile di Catania che ora devono ricostruire il movente del delitto e cosa sia accaduto prima ancora che Indurre ricevesse i colpi mortali.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA