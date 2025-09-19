Un chilo di cocaina nascosto in frigo e in una lavatrice: arrestato un pusher di Giarre

il controllo

Il blitz dei carabinieri ha portato al sequestro della droga

I Carabinieri della Stazione di Giarre, insieme al Nucleo Operativo della locale Compagnia, hanno arrestato un uomo di 45 anni residente a Giarre, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le indagini hanno portato all’individuazione di un presunto deposito di droga collegato all’uomo. La successiva perquisizione della sua abitazione ha confermato i sospetti. La droga era nascosta in diversi ambienti: dosi già confezionate di hashish e marijuana sono state trovate nel frigorifero e nella credenza del soggiorno, mentre in una stanza adibita a magazzino sono state sequestrate attrezzature per il confezionamento, tra cui una macchina per il sottovuoto e una bilancia elettronica di precisione. In una lavatrice fuori uso, situata in un locale di pertinenza, è stato individuato un vero e proprio deposito di cocaina suddivisa in grandi quantitativi sottovuoto.

In totale, i Carabinieri hanno sequestrato 917 grammi di cocaina, suddivisa in 8 confezioni da 100 grammi, 2 da 50 grammi e una da 17 grammi; inoltre, 1,99 grammi di hashish ripartiti in 4 dosi e 26 grammi di marijuana confezionata in 12 dosi tra stagnola e bustine termosaldate. Sono stati posti sotto sequestro anche materiali per il confezionamento e manoscritti ritenuti riconducibili alla contabilità dello spaccio.