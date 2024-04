Un chilo di cocaina nel giubbotto del figlio piccolo: arrestato corriere della droga di Paternò

il sequestro

Un 31ene finisce in manette. Il panetto consegnato ai carabinieri dal ragazzino

La droga – un chilo di cocaina – l’aveva fatta nascondere sotto il giubotto al figlio. Un escatotage che non ha evitato le manette ad un uomo di 31 anni di Paternò. L’arresto è stato operato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Paternò, che hanno arrestato un 31enne paternese per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La droga, venduta al dettaglio, avrebbe consentito un incasso di oltre 100 mila euro. L’uomo è stato fermato lungo la statale 121, tra Paternò e Catania. All’altezza del km 10, direzione Paternò, nel territorio di Belpasso, l’equipaggio dei carabinieri è stato attirato dall’arrivo di una Citroen C3 bianca, il cui conducente, in compagnia di un bambino come passeggero, accortosi della loro presenza, ha iniziato ad accelerare.

L’inseguimento e la perquisizione

La circostanza ha destato non pochi sospetti ai Carabinieri, che hanno inseguito e fermato l’autovettura identificando l’autista in un 31enne paternese, già noto ai militari, per pregresse vicende giudiziarie connesse agli stupefacenti, mentre il piccolo passeggero veniva identificato per il figlio minorenne. Sin da subito, l’uomo ha chiaramente manifestato la propria agitazione, balbettando e rispondendo in modo vago ed impreciso alle domande che gli venivano rivolte dai Carabinieri, destinata ad aumentare nel momento in cui i militari hanno deciso di perquisire l’abitacolo dell’auto.

Il ragazzino consegna la droga

In quel frangente, il ragazzino, probabilmente spaventato dal controllo, ha deciso di tirare fuori dal giubbotto una busta di carta che ha consegnato agli investigatori, davanti agli occhi increduli del padre che non sapeva cosa fare per fermarlo, al cui interno i carabinieri hanno trovato un panetto di cocaina dal peso lordo di un chilo, con sovrimpressa la dicitura “Indio” che, come un marchio di fabbrica, solitamente identifica l’organizzazione criminale produttrice. Nel corso della perquisizione, è stata anche rinvenuta una mazza da baseball, occultata, sotto alcune cassette di arance, nel bagagliaio dell’autovettura.

I Carabinieri hanno inoltre segnalato l’accaduto all’Autorità giudiziaria minorile, per le valutazioni circa i provvedimenti relativi al mantenimento della responsabilità genitoriale.