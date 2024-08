Un mediatore culturale curdo è detenuto da maggio a Catania. L’accusa: «Interprete di un terrorista»

Il caso

L'uomo, in Italia dal 1997, ha tradotto le parole del "signore del crimine" turco Baris Boyun e per i magistrati era a conoscenza delle sua attività illecite. Da metà luglio circola un partecipato appello per la sua scarcerazione, "Free Heval Talip"

Da metà luglio un appello per la scarcerazione del 50enne Abutalip Burulday, noto come Heval Talip, ha raccolto adesioni in tutta Italia. Tra queste quelle di rappresentanti di associazioni antirazziste e che promuovono l’integrazione dei migranti e di personalità come l’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano, da poco eletto al parlamento europeo. La storia del resto riguarda il coinvolgimento in una inchiesta sul terrorismo di un uomo che per vent’anni ha svolto attività in supporto dei richiedenti asilo.Burulday è arrivato dalla Turchia sulle coste della Calabria alla fine di dicembre del 1997 come rifugiato curdo, e da allora svolge la professione di mediatore culturale, anche per i tribunali. In Sicilia è iscritto al relativo albo regionale. A Cosenza ha dato vita ad una associazione di supporto agli esuli curdi, e da alcuni anni risiede a Catania. Proprio nella sua abitazione etnea all’alba del 22 maggio è stato arrestato dalla guardia di finanza in esecuzione di una operazione internazionale coordinata dalla procura di Milano e che ha coinvolto altre 18 persone in vari luoghi. L’accusa: far parte dell’organizzazione di Baris Boyun, “signore del crimine” curdo dedito a terrorismo, traffico di droga, sfruttamento dell’immigrazione.