Un pensionato (pluripregiudicato) con il vizietto della droga sorpreso con la cocaina in tasca

polizia

E' stato arrestato dopo un controllo mentre si trovava al mercato di piazza Marconi ad Acireale

Un pluripregiudicato di 70 anni di Acireale sorpreso al mercato di piazza Marconi con delle dosi di cocaina in tasca è stato arrestato dalla polizia. I poliziotti del locale Commissariato lo avevano rintracciato nell’area dove, abitualmente, si svolge il mercato cittadino per notificargli un atto che lo riguardava. L’uomo, però, alla vista degli agenti ha cominciato a tenere un atteggiamento poco collaborativo, manifestando pure un certo nervosismo, al punto da far insospettire gli agenti della squadra investigativa del Commissariato che, per fugare ogni dubbio, l’hanno sottoposto a controllo. Le ragioni di così tanta insofferenza hanno trovato un riscontro immediata subito dopo la perquisizione personale che ha permesso di trovare quattro piccole confezioni termosaldate con all’interno cocaina, con ogni probabilità pronta per essere spacciata. Oltre alla droga, i poliziotti hanno trovato pure una ragguardevole somma di denaro di 370 euro, in banconote di piccolo taglio, possibile provento dell’attività di spaccio.

Alla luce del ritrovamento della sostanza stupefacente, i poliziotti di Acireale hanno ritenuto opportuno estendere la perquisizione anche nell’abitazione del pluripregiudicato, nella convinzione di poter trovare altra droga nascosta in qualche stanza della casa. In effetti, le intuizioni dei poliziotti si sono rivelate fondate dal momento che nell’appartamento dell’uomo sono state trovate altre otto simili involucri con all’interno cocaina, oltre al materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. Complessivamente, i poliziotti hanno sequestrato 3 grammi di cocaina.

Il 70enne è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva, ed è stato condotto in Commissariato per gli adempimenti di rito.