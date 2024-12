Una giornata orribile per i pendolari del Regionale Messina-Catania, il treno si ferma per un’ora

La disavventura

Sono sopraggiunti problemi tecnici a Fiumefreddo

Intrappolati nel cuore della Sicilia. I passeggeri del treno regionale 12961 che stamane avrebbe dovuto collegare in un tempo che si avvicina alle due ore Messina a Catania aeroporto si è fermato alla stazione Alcantara per almeno 50 minuti causando disagi enormi per chi deve raggiungere i posti di lavoro, per chi deve arrivare in tempo in ospedale a Taormina. Ai passeggeri che hanno segnalato alla nostra redazione il disguido è stato risposto che sono sopraggiunti problemi tecnici a Fiumefreddo.

Con la A18 spesso intasata, con il traffico caotico anche sulle strade provinciali, la scelta del viaggio in treno per lavoro o per necessità varie, assicurato in un tempo che varia dall’ora e mezza alle due ore e 10 minuti (dipende dalle stazioni in cui si ferma il convoglio), spesso è la soluzione ideale. Invece ieri si è verificato un ritardo lunghissimo e i pendolari hanno ammesso che non è la prima volta che i ritardi si accumulano in maniera fastidiosa.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA