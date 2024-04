Una Pasqua speciale all’istituto Pio IX di Catania, di Paolo Di Grazia

Solidarietà

Un'iniziativa che ha suscitato entusiasmo e gioia in una comunita'alloggio, che da anni fornisce aiuto ed inclusione sociale

Una Pasqua vissuta all’insegna della solidarieta’ e dell’amore vero il prossimo, quella organizzata dal Slp Cisl Poste Catania. Una delegazione, guidata dalla segreteria provinciale, Carlotta Grasso, e’ stata ricevuta dai volontari dell’istituto Pio Ix di Catania. Un’iniziativa che ha suscitato entusiasmo e gioia in una comunita’alloggio, che da anni fornisce aiuto ed inclusione sociale. Sostenendo, specificamente, tantissime famiglie con minori in difficolta’. Una struttura che, in collaborazione con il Tribunale dei minori, accoglie anche bimbi abbandonati. ” Ed e’ in forza di tutto cio’, spiega la segreteria provinciale Slp Cisl Poste Catania, Carlotta Grasso, che per noi e’ stato un grande motivo di gioia, regalare un sorriso a questi bimbi, attraverso il regalo di un uovo di Pasqua”. “Un’iniziativa, aggiunge, la coordinatrice donne Graziana Zuccaro, che abbiamo organizzato grazie anche al generoso contributo dei lavoratori postali, che hanno donato ai bambini tanti prodotti per la prima colazione e le merende”. “Prodotti, ricorda Suor Rosanna, educatrice dell’istituto, che non sempre possiamo comprare e che sono molto amati dai bambini”. “Ma non finisce qui, conclude Carlotta Grasso, Grazie alla sensibilita’ della categoria torneremo a trovare i bambini con altre iniziative”.Paolo Di Grazia

Luogo: solidarieta’. , CATANIA, CATANIA, SICILIA