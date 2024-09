“Una vita da social”, a Catania il truck della Polizia su sicurezza web

Campagne

Agenti del centro sicurezza cibernetica della polizia postale hanno ospitato sul truck studenti, genitori e insegnanti degli istituti comprensivi «Diaz - Manzoni» e Convitto «Cutelli» per educare i partecipanti

Ha fatto tappa a Catania, in piazza Vincenzo Bellini, davanti al Teatro Massimo, il truck della 12sima «Una vita da social», la campagna educativa itinerante della polizia e del ministero dell’Istruzione e del Merito nell’ambito del progetto «Generazioni Connesse» Polizia. Agenti del centro sicurezza cibernetica della polizia postale hanno ospitato sul truck studenti, genitori e insegnanti degli istituti comprensivi «Diaz – Manzoni» e Convitto «Cutelli» per educare i partecipanti, con un linguaggio semplice, esplicito e adatto a tutte le fasce di età, sui temi dei social network, del cyberbullismo, dell’adescamento online nonché sull’importanza della sicurezza della privacy e della sicurezza online.

«Diffondere una cultura della sicurezza e della legalità in Rete è uno degli obiettivi che la polizia si prefigge e in questo contesto si inserisce l’iniziativa di «Una vita da social» per un uso corretto e consapevole del web», ha dichiarato il Questore Giuseppe Bellassai. «Dai dati in nostro possesso e dagli incontri nelle scuole di ogni ordine e grado che svolgiamo ogni giorno – ha aggiunto il dirigente Marcello La Bella – si conferma l’estrema importanza delle attività di informazione e sensibilizzazione affinché la rete sia per i minorenni una grande opportunità e non un limite».