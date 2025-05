UniCt, il prof Fichera si ritira: restano in quattro i candidati per il Rettorato

ELEZIONI 2025-2031

In ordine alfabetico: Salvatore Baglio, Enrico Foti, Ida Nicotra e Piefrancesco Veroux. Quorum nei primi tre turni di votazione: 862 preferenze

Aveva depositato la candidatura all’ultimo momento utile e, però, l’ha ritirata prima che i nomi venissero ratificati dalla commissione elettorale, presieduta dal decano Biagio Ricceri. Così il professore Alberto Fichera, ordinario di Fisica tecnica industriale al dipartimento di Ingegneria elettrica, elettronica e informatica all’università di Catania, ha deciso di non aspirare più alla carica di Magnifico rettore dell’ateneo etneo per il sessennio 2025-2031.

A contendersi dunque la poltrona più importante del Siculorum gymnasium rimangono quindi in quattro. In ordine alfabetico: Salvatore Baglio, professore ordinario di Misure elettriche ed elettroniche al Dieei; Enrico Foti, professore ordinario di Idraulica al dipartimento di Ingegneria civile e architettura; Ida Nicotra, docente di Diritto costituzionale al dipartimento di Giurisprudenza; e Pierfrancesco Veroux, direttore del dipartimento di Chirurgia.

Ricorda l’ateneo in una nota stampa che «saranno chiamati ai seggi 1357 docenti, 1158 dipendenti del personale tecnico-amministrativo (il cui voto ponderato verrà considerato equivalente a 272 voti pieni) e 95 studenti, eletti in Senato accademico, consiglio di amministrazione e nelle commissioni paritetiche dipartimentali».