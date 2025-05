Università Catania, per il rettorato è corsa a cinque: chiusi i termini per le candidature

I nomi

Il decano dell’Ateneo entro domani procederà alla verifica dei requisiti dei cinque, dopodiché procederà ad ufficializzare le candidature

Sono cinque i candidati alla poltrona di rettore dell’Università di Catania per il sessennio 2025-2031, posto lasciato vacante dall’uscente Francesco Priolo. Alla scadenza del termine fissato per le 14 di oggi dal decano Biagio Ricceri, presidente della commissione elettorale composta da Pierluigi Catalfo (associato), Giorgia Agata Rita Costanzo (ricercatrice), Ione Zuccarello (personale tecnico-amministrativo) e dalla studentessa Alice Ferlauto, hanno inoltrato la propria candidatura alla guida dell’Ateneo etneo: Enrico Foti, Ida Angela Nicotra, Salvo Baglio, Alberto Alfio Natale Fichera e Pierfrancesco Veroux. Enrico Foti è ordinario di idraulica al dipartimento di Ingegneria civile e Architettura; Ida Nicotra, oltre ad essere avvocato, abilitato al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, è ordinario di diritto Costituzionale; Salvo Baglio è ordinario di Misure elettriche ed elettroniche al dipartimento di Ingegneria elettrica-elettronica e informatica; Alberto Fichera è ordinario di Fisica tecnica industriale; mentre Pierfrancesco Veroux è ordinario di Chirurgia vascolare, oltre a ricoprire il ruolo di direttore del dipartimento di Chirurgia generale dell’Ateneo.

Il decano dell’Università entro domani procederà alla verifica dei requisiti dei cinque candidati, dopodiché procederà ad ufficializzare le candidature. Il passaggio successivo previsto è quello delle assemblee, che sono in programma dal 26 maggio al 16 giugno.