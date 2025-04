Università di Catania, si apre la corsa per diventare rettore: chi sono i cinque possibili candidati

Ieri sono state indette le elezioni a rettore dell’Università di Catania per il sessennio 2025-2031. Il decreto, firmato dal decano dei docenti, il prof. Biagio Ricceri, prevede che le candidature dovranno essere presentate entro il 19 maggio, per essere ufficializzate l’indomani.

Come si vota

Nelle prime tre votazioni per essere eletti il candidato rettore deve ottenere la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. La prima votazione si terrà il 23 giugno, mentre il 26 e il 30 giugno le eventuali seconda e terza. Nel caso in cui nessun candidato alla successione di Francesco Priolo dovesse raggiungere il quorum previsto si procederà al ballottaggio – il 3 giugno – tra i due docenti che hanno conseguito il maggior numero di voti.

La “campagna elettorale”

Dal 26 maggio al 16 giugno si terranno in ateneo incontri in cui i candidati esporranno i propri programmi. Hanno diritto all’elettorato attivo tutti i docenti dell’ateneo, tutto il personale tecnico-amministrativo in servizio nell’ateneo (con voto ponderato al 20%), i rappresentanti degli studenti presenti in seno al Senato accademico, al Cda e alle Commissioni paritetiche dipartimentali o di Scuola.

La commissione elettorale è composta dal decano Biagio Ricceri (che riveste il ruolo di presidente), Pierluigi Catalfo (professore associato), Giorgia Agata Rita Costanzo (ricercatrice), Ione Zuccarello (personale tecnico-amministrativo) e la studentessa Alice Ferlauto.

Chi sono i possibili candidati

Fra gli aspiranti sono da tempo in quattro ad aver esternato alla comunità accademica l’intenzione di scendere in campo. In ordine rigorosamente alfabetico: Alberto Fichera, docente ordinario di Fisica tecnica industriale al Dieei (Ingegneria elettrica, elettronica e informatica), delegato di Priolo alla didattica; Enrico Foti (direttore del Dipartimento di ingegneria civile e architettura); Ida Nicotra, ordinaria di Diritto costituzionale; Pierfrancesco Veroux, ordinario di Chirurgia vascolare e direttore del dipartimento di Chirurgia. Ma nelle ultime ore è maturata una quinta potenziale candidatura: Salvatore Baglio, docente di Misure elettriche ed elettroniche al Dieei e delegato del rettore per la Ricerca. E non è detto che sia l’ultima.