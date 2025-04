Università, Roberto Argenti candidato al CNSU per il IV Distretto

Catania

L'annuncio del Presidente Provinciale di Azione Universitaria Catania, Gianluca Garofalo

Azione Universitaria Catania scende ufficialmente in campo in vista delle elezioni per il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU), in programma il 14 e 15 maggio. A rappresentare l’Ateneo catanese nel IV distretto “Sud e Isole” sarà Roberto Argenti, candidato nella lista nazionale “Azione Universitaria”. L’annuncio è stato dato dal Presidente Provinciale di Azione Universitaria Catania, Gianluca Garofalo.

“È con grande orgoglio che annunciamo la candidatura di Roberto Argenti al CNSU – ha dichiarato Garofalo –. È uno studente capace, motivato e fortemente radicato nella comunità accademica catanese. La sua presenza nella lista Azione Universitaria garantirà una rappresentanza autentica delle esigenze del nostro territorio all’interno del più alto organo nazionale di rappresentanza studentesca.”

Roberto Argenti, studente di Economia e Politiche Pubbliche all’Università di Catania, ha maturato una significativa esperienza nel mondo della rappresentanza. È stato rappresentante degli studenti presso il Nucleo di Valutazione di Ateneo, organo centrale per il monitoraggio della qualità dei servizi universitari, e ha ricoperto il ruolo di rappresentante presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, distinguendosi per l’impegno costante e la capacità di ascolto nei confronti della comunità studentesca.

“È arrivato il momento – ha affermato Argenti – di riportare le Università del Sud e delle Isole al centro dell’attenzione politica nazionale. Mi impegnerò per dare voce agli studenti dell’Ateneo catanese e di tutto il distretto, affinché non siano più marginalizzati nelle decisioni che contano.”

Il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari ha un ruolo cruciale nel dialogo con il Ministero dell’Università e della Ricerca, esprimendo pareri e proposte su tematiche fondamentali come la qualità della didattica, le borse di studio, l’edilizia universitaria e le riforme accademiche. La partecipazione alle elezioni rappresenta dunque un’opportunità importante per incidere concretamente sulle politiche universitarie a livello nazionale.