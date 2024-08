Va al centro commerciale e ruba prodotti per la casa: denunciata donna di 56 anni

Il caso

La Polizia è intervenuta dopo la segnalazione del personale addetto alla sicurezza

Ha tentato di rubare prodotti per la casa al centro commerciale ma è stata beccata all’uscita del negozio. Una donna di 56 anni, pregiudicata catanese, è stata così denunciata dalla Polizia per tentato furto aggravato. La segnalazione del furto è stata di un negozio all’interno di un Centro Commerciale in zona “Pigno”.

Non appena giunti sul posto gli agenti hanno appreso dal personale addetto alla sicurezza del tentativo di furto compiuto dalla donna, interrotto poiché bloccata all’uscita. La donna ha tentato di rubare, con circospezione, alcuni prodotti casalinghi per un valore di oltre 100 euro. La merce è stata restituita al responsabile dell’esercizio commerciale e la donna è stata denunciata per tentato furto aggravato.

