La morte di Valentina, sentenza ribaltata: medici del Cannizzaro tutti assolti

il caso

In primo grado il Tribunale aveva condannato quattro imputati. La parte civile ha preannunciato ricorso in Cassazione

Tutti assolti. La Corte d’Appello ha ribaltato la sentenza per omicidio colposo a carico dei medici Silvana Campione, Giuseppe Maria Alberto Calvo, Alessandra Coffaro e Vincenzo Filippello. Il collegio di secondo grado presieduto dal giudice Antongiulio Maggiore ha assolto con la formula perchè il fatto non sussiste.

In primo grado erano stati condannati a 6 mesi, con sospensione della pena.

Il processo è quello che riguarda la morte della giovane Valentina Milluzzo, di Palagonia che all’epoca aveva 32 anni, avvenuta al reparto di ginecologia del Cannizzaro nel 2016 dopo aver perso due gemelli. La pg Iole Boscarino ad aprile aveva chiesto la conferma della condanna. La Corte d’Appello, prima della decisione, aveva conferito un incarico a un consulente per verificare la disponibilità di consultare l’esito del tampone effettuato alla mamma di Palagonia.