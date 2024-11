Via Santa Sofia, corsie riservate occupate e mezzi di soccorso bloccati: il video dell’emergenza

il caso

Servono più controlli: ne può valere anche la vita di qualcuno

Lunedì 18 ottobre, via Santa Sofia, ore 9.45: ci risiamo, ma stavolta non è stato solo un mezzo di soccorso a sirene spiegate, ma ben quattro ad essere rimasti intrappolati nel traffico in salita dalla circonvallazione e, cosa ancora peggiore nella corsia sulla carta riservata solo ai mezzi di emergenza. In questi casi ogni minuto diventa preziosissimo, potrebbe anche costare la vita ai pazienti trasportati in ambulanza, o ritardare il trasporto urgente di sacche di sangue: finora interventi decisi sulla viabilità dell’arteria sono stati solo promessi, uno su tutti la posa dei new iersey in cemento nell’isola davanti all’ingresso del pronto soccorso del Policlinico, posa che il vicesindaco Paolo La Greca aveva garantito in consiglio comunale lo scorso 18 ottobre. Esattamente un mese fa, ma ancora nulla si vede.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA