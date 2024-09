Viabilità, a Catania 391 multe. Identificati 67 veicoli abbandonati

Catania

Sono stati elevati dalle pattuglie 127 verbali per violazione delle norme del codice della strada. Lo "street control" ne ha elevati 264

Un totale di 391 multe sono state elevate nel corso della settimana appena trascorsa dal reparto Viabilità della Polizia municipale di Catania ha eseguito, in due giorni diversi, posti di controllo con l’obiettivo di tutelare la sicurezza stradale. Il primo servizio delle pattuglie di polizia locale è stato effettuato nelle vie Giacomo Leopardi e Corso Italia; il secondo in Corso Martiri della Libertà e Via VI Aprile. Sono stati elevati complessivamente 127 verbali per violazione delle norme del codice della strada: 8 mancate coperture assicurative; 16 mancate revisioni; 10 omesso uso del casco protettivo obbligatorio; 8 guide con patente diversa; 2 mancate precedenze; 83 divieti di sosta (soste sui marciapiedi, in doppia fila, sugli attraversamenti pedonali, in prossimità di incrocio, ecc.).